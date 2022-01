Riparte ciclo di “Videoconferenze del Serpieri”: agroalimentare e servizi connessi al centro dell’incontro con Coldiretti

Avezzano. Dopo la pausa delle festività natalizie riprende, con un nuovo appuntamento, il ciclo di videoconferenze aperte alla cittadinanza organizzate dall’Istituto Tecnico e Professionale Agrario “A. Serpieri”.

“In aggiunta ai consueti appuntamenti dedicati a tematiche tecnico/scientifiche inerenti l’agricoltura, abbiamo voluto fissare una serie di incontri con le principali associazioni di categoria allo scopo di fornire utili informazioni agli operatori del settore, ai cittadini interressati e agli studenti dell’istituto – informa Cristina Di Sabatino, Dirigente scolastica del Serpieri – In tal senso, la videoconferenza con Coldiretti segue quelle già svolte con Confagricoltura e con CIA che hanno fatto registrare una grande adesione da parte del pubblico, superando in ogni serata i 100 partecipanti. La modalità della conferenza telematica, nata in origine dall’esigenza di rispondere all’emergenza pandemica, – aggiunge la Dirigente – sta diventando una bella tradizione per il Serpieri, l’occasione per approfondire temi innovativi e per informare sui servizi in agricoltura”.

Anche in questi tempi di incertezza, condizionati dalla situazione sanitaria, le iniziative organizzate dal Serpieri dimostrano che la scuola non si ferma e che l’istituto agrario si pone come punto di riferimento per la formazione dei giovani in un ambito economico, quello agroalimentare, che non ha subito battute d’arresto e che costituisce uno dei settori di punta della crescita del Paese. “Il nostro territorio ha bisogno di tecnici specializzati nel settore e la domanda da parte delle aziende e degli Enti è elevata – afferma il prof. Sergio Di Vito, docente dell’istituto – per questo ci impegnamo costantemente per offrire ai nostri studenti una formazione che sia in linea con le richieste del mondo del lavoro”. Per partecipare alla videoconferenza, programmata per mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 21:00, è necessario collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/kqi-hrfk-pgd