Rione di Capistrello al buio da giorni, i residenti preoccupati: temiamo per la nostra sicurezza

Capistrello. Tutto il quartiere Santa Barbara al buio da diversi giorni, preoccupazione tra i residenti per la sicurezza. Oltre 80 famiglie che abitano nel rione di Capistrello ormai da giorni al calar del sole hanno strade e vicoli al buio. La problematica, già segnalata numerose volte al Comune di Capistrello, sta iniziando a destare preoccupazione soprattutto tra le famiglie.

Le strade del rione Santa Barbara infatti, essendo totalmente buie, non sono più sicure per i bambini che escono a piedi, ma anche per le mamme che rientrano con i passeggini o per gli anziani che tornano a casa dopo una passeggiata in piazza. In molti si sono recati all’ufficio tecnico del Comune di Capistrello per lamentare questo disservizio ma fino a ora non c’è stata alcuna risposta in merito.