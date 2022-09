Rinviata 50ma edizione della Sagra della Patata ad Avezzano

Avezzano. Rinviata a venerdì 9 settembre la “Sagra della Patata”, 50esima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, che si sarebbe dovuto tenere il 2 e il 3 settembre, dalle 19,00, ad Avezzano, in località Borgo Via Nuova, avrà luogo, più in là, in una sola serata.

Ad Avezzano è stato istituito il lutto cittadino: gli organizzatori e tutti coloro che si sono adoperati nell’allestimento della tradizionale manifestazione, si stringono con molto affetto alla famiglia della piccola Alessia Prendi, volata in cielo troppo presto.