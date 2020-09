Rinnovo dell’assemblea in casa Enasarco – Confesercenti, ecco come votare

Avezzano. Rinnovo dell’assemblea in casa Enasarco. La Fiarc-Confesercenti ha messo a disposizione una piattaforma per il rinnovo dei delegati che dovranno comporre l’assemblea della Fondazione. Per cambiare basterà un click. A partire da giovedì e fino al 7 ottobre agenti, consulenti finanziari e imprese mandanti eleggeranno la nuova assemblea dei delegati della Fondazione.

Per evitare assembramenti è stato ideata una modalità interattiva che permetterà a tutti di votare in sicurezza. Si potrà esprimere la propria preferenza utilizzando il “certificato elettorale” ricevuto via pec dall’Enasarco. Chi vorrà potrà votare nella sede Confesercenti Abruzzo Avezzano, in via Monte Velino 133/137, che per tutto il periodo elettorale sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 dal lunedì al venerdì.

“Da noi troverai informazioni, indicazioni e assistenza al voto”, ha commentato il direttore Carlo Rossi, “vieni e accompagna i tuoi colleghi”. Per informazioni è possibile contattare la Confesercenti città di Avezzano al numero 0863/22764 oppure scrivere all’indirizzo mail [email protected] it.