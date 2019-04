Rinnovato il consiglio direttivo dell’Avis Avezzano, Giovanni Pendenza è il presidente

Avezzano. In data 7 aprile si è svolta l’elezione straordinaria per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Avis Comunale di Avezzano. Erano presenti le cariche provinciali dell’Avis tra cui il presidente Giovanni Antonio Iulianella e il vice presidente Augusto De Vecchis. Il nuovo consiglio cosi composto

Presidente Pendenza Giovanni

Vicepresidente Vicario Ciminelli Domenico

Vicepresidente Fracassi Lorenzo

Tesoriere Blasetti Augusto Lorenzo

Segretaria Ranieri Alessandra

Consiglieri: Basile Edmondo, Cavicchio Federica, Innocenzi Ubaldo, Tonelli Riccardo

vede la presenza di alcuni storici soci dell’Avis, ma è da registrare un forte rinnovamento portato da 4 giovani di cui 2 donne.

In quanto presidente dell’Avis Comunale di Avezzano, ringrazio chi ha riposto fiducia in questo consiglio direttivo. Ci adopereremo per offrire il miglior servizio ai donatori e ai non donatori. Non ci limiteremo a sostenere le attività del centro trasfusionale, cosi essenziali per garantire l’accesso al sangue a chi ne ha bisogno, ma cercheremo di raggiungere chi ancora non conosce il valore della donazione. L’Avis Comunale di Avezzano è una realtà consolidata sul territorio abruzzese con circa 1200 donatori, ma come altre Avis nell’ultimo anno, ha registrato un importante decremento delle sacche di sangue raccolte.

Ciò è dovuto a una molteplicità di fattori. Per contrastare alcuni di questi fattori, si dovranno intraprendere delle iniziative di sensibilizzazione dirette a tutta la popolazione e in particolare alle nuove generazioni. Già sono in programma delle manifestazioni per la festa patronale, per la giornata mondiale del donatore del 14 Giugno che vedranno coivolte insieme all’Avis altre associazioni e enti.

Questo anno ricorre il 60° anniversario della fondazione di Avis Comunale di Avezzano, e a tal proposito ci si sta organizzando per creare un evento adeguato e quindi sono ben accette proposte di collaborazioni e iniziative provenienti da persone e associazioni. Ricordiamo che la segreteria è aperta dal lunedi al venerdi con orario 17:30 – 19:30. Un sentito ringraziamento va a chi si ricorda dell’esistenza degli altri.