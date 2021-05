Rinnovato il consiglio direttivo Ancos del comitato provinciale di Avezzano, ecco tutti i nomi

Avezzano. Rinnovato il consiglio direttivo provinciale di Ancos di Confartigianato di Avezzano. Federico Falcone è il nuovo presidente: giornalista, laureato in giurisprudenza, da sempre attivo nel campo del sociale, dal 2019 ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale per la sede del capoluogo marsicano. In questo lasso di tempo, anche sotto la guida dell’ex presidente Ulderico Di Meo, l’ANCoS ha portato avanti progetti di grande importanza per il territorio, come la donazione di speciali poltrone chemioterapiche per il reparto di oncologia dell’ospedale di Avezzano, la donazione di un defibrillatore alla scuola calcio di Antrosano e il restauro di affreschi rinascimentali presenti all’interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Celano.

L’azione dell’ANCoS mira a elevare sia la qualità della vita del singolo attraverso la promozione di attività ludiche e ricreative ed iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, che a favorire la socializzazione, di chi vive da solo, aiutando concretamente quanti si trovano in situazioni di disagio (anziani, disabili, immigrati, categorie svantaggiate), sostenendo l’interazione sociale delle fasce più deboli all’interno delle comunità di appartenenza e promuovendo i valori solidaristici e sociali dell’attività di volontariato.

“E’, per me, motivo di grande orgoglio il conferimento di questo incarico”, sottolinea il neo presidente Falcone, “l’ANCoS è un’importante realtà del territorio, capace di attenzionare le esigenze dello stesso e in grado di sviluppare progetti mirati a soddisfarle. Viviamo un periodo storico che ha accentuato le criticità sociali, culturali ed economiche già presenti, ed è responsabilità di ciascuno di noi lavorare per affrontarle e, dove possibile, risolverle con i mezzi a nostra disposizione. Il nostro impegno sarà, inoltre, rivolto a valorizzare le tante eccellenze e peculiarità del territorio, anche mediante la collaborazione con le istituzioni e con le altre realtà associative proprio perché il bene comune è, appunto, un bene di tutti. Ringrazio chi ha creduto in me in questi anni, dandomi fiducia e mettendomi nella condizione di operare al meglio. Menzione di rilievo va alla memoria di Ulderico Di Meo, la cui determinazione e tenacia ci hanno ispirati a dare il meglio di noi stessi”.

Il rinnovo del direttivo è avvenuto nella sede di Confartigianato Avezzano, nel pieno rispetto delle vigenti normative volte a contrastare la diffusione del Covid-19, L’assemblea ordinaria del comitato provinciale ANCoS di Avezzano ha così eletto il nuovo Consiglio Direttivo: oltre al presidente Falcone è stata nominata vicepresidente Antonella Valente, Cristina Rauso segretario provinciale, tesoriere Maurizio Peis mentre sono stati eletti come consiglieri Cristina Di Sanza, Michela Fratello, Alessandro Martorelli, Giovanni Tolli e Paola Lucarelli.