Rinnovate le rsu e rls alla Fiamm – Siapra di Avezzano, la Uil conquista 4 seggi

Avezzano. Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo della rsu e rls alla Siapra, azienda multinazionale che produce accumulatori per l’avviamento di autoveicoli e per uso industriale di Avezzano. I lavoratori che si sono recati alle urne per scegliere i propri rappresentanti sindacali sono stati 316 su 326 aventi diritto. La lista della Uilm – Uil ha ottenuto 208 voti pari al 65,28% e ha eletto quattro rsu, di cui due sono anche rls, la Fiom – Cgil è riuscita a conquistare 54 voti pari al 17,09% e ha eletto un rsu, che ricoprirà anche il ruolo di rls all’interno della fabbrica del nucleo industriale di Avezzano e la Fim – Cisl ha portato a casa 52 voti pari al 16,46%, e ha eletto un rsu.

Per la Uilm – Uil sono stati eletti Alfredo Mascigrande che ha ottenuto 85 voti ed è stato il primo degli eletti, Nazzareno Rossi (47 voti), Luca Anselmi (40 voti), Liberato Fosca (18 voti), per la Fim – Cisl è stato eletto Angelo Gallotti (31 voti) e per la Fiom – Cgil Mario Fusarelli (25 voti). Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati eletti Mascigrande, Rossi e Fusarelli.

I metalmeccanici della Uil hanno ottenuto un risultato storico per la storia sindacale in Siapra, grazie ad un grande lavoro di squadra, ma soprattutto al lavoro che quotidianamente viene svolto dalle Rsu e da tutti i membri del direttivo Uilm. Il segretario della Uilm L’Aquila Teramo, Michele Paliani, si congratula con tutti i delegati eletti, con i candidati, con gli attivisti e con gli iscritti che hanno contribuito a questo storico risultato e auguro buon lavoro a tutte le Rsu in Siapra.