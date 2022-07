Rinnovate le rsu di stabilimento alla Hydro di Aielli, Uilm primo sindacato

Aielli. I dipendenti della Hydro e della Sglm scelgono i nuovi rappresentanti sindacali di stabilimento. I dipendenti della sede marsicana dell’azienda scandinava dove si producono profilati in alluminio e quelli della società cooperativa Sglm, che gestisce un reparto per Hydro, sono stati chiamati alle urne per il rinnovo delle rsu.

Gli aventi diritto per la Hydro erano 84, mentre per la Sglm 48. Hanno votato rispettivamente in 79 e 47. La Uilm in Hydro ha ottenuto 50 voti, mentre la Fim 26 voti. Sono stati eletti Antonello Quadrato e Andrea Bernardi, per la Uilm e Christian Paris. Alla Sglm la Uilm ha ottuenuto 24 voti eleggendo Simplicio Baruffa e Gennaro Melillo, mentre la Fim 20 voti e ha eletto Dino Paris.

Soddisfazione è stata espressa da Michele Paliani, segretario Uilm L’Aquila Teramo, per il quale “con questa tornata elettorale la Uilm provinciale conferma il primato in tutte le aziende del territorio marsicano eleggendo il maggior numero di Rsu rispetto alle altre organizzazioni sindacali. Tutto questo è il risultato di un operato che i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche riconoscono ai delegati e alle delegate che compongono le liste oggetto di elezione e che quotidianamente si adoperano per fornire assistenza ai colleghi delle aziende.

A loro il merito di tutto ciò. La segreteria provinciale esprime grande soddisfazione perché ancora una volta la trasparenza, la dedizione, il lavoro di squadra e il sano confronto prevalgono sulle bizzarre critiche e illazioni che taluni cercano di millantare senza avere successo”.

Per Antonello Tangredi, segretario territoriale della Fim – Cisl “nel computo complessivo delle elezioni la Fim – Cisl ha avuto un buon successo. Ai nostri eletti e a tutti i nostri candidati e componenti le commissioni elettorali, oltre che, agli elettori, va il ringraziamento di tutta la Fim”.