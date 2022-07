Rinasce il “Sante Marie”, giovani con la passione per lo sport di nuovo in campo insieme

Sante Marie. Rinasce il “Sante Marie”, giovani con la passione per lo sport di nuovo in campo insieme. Ci sono Federico Morelli, 26enne che ha avuto un’esperienza in serie B nel Cesena e poi in Eccellenza con l’Avezzano calcio, Stefano Vitale, 28enne, che dopo aver portato il Tagliacozzo in Promozione tenterà la scalata con il Sante Marie, il 24enne che da sempre si allena con gli amici a calcetto, e poi tanti ragazzi uniti dall’amicizia e dall’amore per il proprio paese e per lo sport.

Con questo spirito dopo 17 anni è di nuovo in campo il Sante Marie. La squadra che un tempo militava in Seconda categoria è tornata con uno spirito nuovo e con la passione di sempre per il calcio. Il gruppo di amici che ha dato vita a questa nuova avventura si è riunito nei giorni scorsi nella sala don Beniamino Vitale e, dopo aver pianificato tutto, è stato sancito ufficialmente il ritorno del Sante Marie.

“È un progetto al quale teniamo molto”, ha spiegato Matteo Di Bernardo, consigliere comunale e membro della squadra di calcio, “l’idea è nata qualche mese fa dalla comune passione di un gruppo di amici per il calcio e per il nostro paese. Scendere in campo è soprattutto per noi un momento di aggregazione, un modo per stare insieme e divertirci. Siamo riusciti a realizzare tutto questo grazie anche al sostegno della Polisportiva di Sante Marie, con il presidente Armando D’Eramo, e alla squadra degli Amatori”.

Ad allenare il Sante Marie sarà Alessio Pappalardo, classe 1994. In campo scenderanno diversi ragazzi che hanno avuto esperienze calcistiche importanti e ora hanno deciso di rimettersi in gioco.

“Sia come componente della squadra e sia come amministratore comunale ritengo che questa iniziativa sia validissima non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale”, ha concluso Di Bernardo, “tutti i componenti della squadra, mossi dalla passione per questo progetto, hanno deciso di autofinanziarsi per riuscire a partire. Durante l’estate presenteremo la squadra e faremo delle iniziative volte a farci conoscere. Siamo certi che tutti ci sosterranno”.