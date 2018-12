Rinasce il movimento sportivo territoriale, decine di associazioni in campo per rilanciare il Gran Prix Marsica

Avezzano. Rinasce il movimento sportivo marsicano. Nei giorni scorsi le associazioni sportive marsicane che organizzano corse podistiche su strada e in montagna si sono incontrate per una conviviale e hanno deciso di fare squadra per rilanciare il movimento sportivo che vede centinaia di iscritti e di praticanti. Hanno partecipato i Runners Avezzano, Plus Ultra Trasacco, Magic Runners Tagliacozzo, Gruppo Sportivo Celano, Podistica Luco dei Marsi, Atletica Lagos e USA Sporting Club con i rispettivi presidenti. L’obiettivo è rilanciare il circuito di gare che prende il nome di Gran Prix Marsica e promuovere la pratica della corsa.

È stato stilato un calendario di 14 gare, sette su strada e sette su sterrato. Ogni competizione si svolgerà su circuito variabile tra i 9 e i 14 chilometri. A fine anno si stilerà una classifica unica e saranno premiati coloro che avranno accumulato il maggior punteggio in base alle presenze ed ai piazzamenti. Tutti gli iscritti alle singole associazioni aderenti saranno automaticamente iscritti al circuito e non dovranno pagare quote aggiuntive. Le associazioni si faranno carico di creare un fondo comune da utilizzare per la promozione del circuito e le premiazioni finali.

La corsa è uno sport per tutti che aiuta a star bene e promuove i valori di sana competizione e rispetto. Da anni, inoltre, questo tipo di manifestazioni sono utilizzate dalle associazioni organizzatrici per promuovere il territorio nel segno del turismo e della tutela ambientale. Numerose infine le iniziative benefiche di raccolta fondi per realizzare progetti di solidarietà. Sono tantissimi gli sportivi che arrivano anche da molto lontano per cimentarsi in competizioni in cui possono conoscere luoghi bellissimi, ricchi di storia e di scorci ambientali unici. Le associazioni sportive marsicane svolgono quindi più di un servizio al territorio: promuovono lo sport e fanno conoscere la Marsica in Italia e anche all’estero. Infine sono molti gli atleti locali che partecipano con i colori delle loro associazioni alle gare nazionali e internazionali anche con risultati sportivi significativi.

Il circuito partirà il prossimo 26 dicembre con la classica cronoscalata del Salviano organizzata dai Runners Avezzano e proseguirà il 6 gennaio con il Cross trail della Befana ospiti del GS Celano. La Plus Ultra di Trasacco organizzerà le classiche di Monte Labbrone, invernale, e i 100 Pozzi in estate. I Magic Runners ospiteranno la notturna di agosto nei vicoli del centro storico di Tagliacozzo. La Podistica Luco dei Marsi festeggerà di corsa il 25 aprile sui monti della Cunicella e della Croce di Montebello a quota 1560 mt. Si torna a correre su strada a Gioia sempre in estate con la Stramanaforno e a Pescina, Collelongo e Villavallelonga con altre classiche del trail running.