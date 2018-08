Rimborsi per i pendolari, i carsolani restano a piedi e fanno appello a Trenitalia

Carsoli. Rimborsi per i pendolari, i carseolani restano a piedi. Nei giorni scorsi l’Assoutenti per tutelare i pendolari insorse dichiarando che l’algoritmo che determinava il prezzo degli abbonamenti era sbagliato, subito si attivò la commissione trasporti che convocando i vertici di Trenitalia tuonò l’algoritmo è sbagliato va rifatto. “Trenitalia rispose lo rifaremo ma a costo zero e dopo un travaglio durato 10 anni fu partorito il topolino che oltre ad essere ino era anche un po’ deforme ed irregolare nei movimenti e comunque tutti vissero felici e contenti”, ha spiegato un pendolare Mario Flamini che ha scritto una lettera aperta alla Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome, alla Regione Abruzzo – Settore Trasporti, al sindaco del Comune di Carsoli, a Trenitalia – RFI – Direzione Regionale Abruzzo UGR, per sollevare il disagio.

“Ora tutti si domanderanno ma qual è il problema”, ha evidenziato il pendolare, “semplice, il problema sta nel fatto che non tutti i pendolari sono felici e contenti sono stati creati anche quelli infelici e scontenti, andiamo a spiegare, questo algoritmo è stato ideato per rimodulare il prezzo degli abbonamenti sovra regionali (tra 2 regioni) tenendo conto che le tariffe dovessero essere inversamente proporzionali alla distanza della stazione di partenza e quella di arrivo risultato per le regioni a costo zero per Trenitalia a costo zero per alcuni pendolari + 25% sul prezzo degli abbonamenti di coloro anche se pendolari, anche se provenienti da fuori regione hanno la colpa di essere più vicini al luogo da raggiungere per lavoro e/o studio quindi pagano un costo kilometrico molto elevato rispetto a chi percorre più kilometri, esempio:(avezzano-roma Km.

108 prezzo abbonamento €. 100,90 costo al kilometro 0,93 – carsoli-roma Km. 75 prezzo abbonamento €. 83,80 costo al kilometro 1,12) è evidente la differenza e ancora più evidente se calcoliamo che i primi 33 Km vengono percorsi al costo di 100,90-83,80=17,10 che determinano un costo kilometrico pari ad €. 0,52 una risultanza da prezzo di realizzo, complimenti a tutti gli artefici di tale accordo mi sento veramente tutelato o sarebbe meglio dire defraudato, con l’augurio che il tutto venga nuovamente discusso e risolto equamente e definitivamente e pensare che qualcuno si preoccupava dell’Europa a 2 velocità e allora da noi cittadini abruzzesi di serie C un grande ringraziamento a tutti i politici che con solerzia, capacità e profusione di un impegno sovrumano, ai grandi tecnici ed infine come non ricordare coloro che ci difendono l’Assoutenti. Grazie, Grazie veramente Grazie”.