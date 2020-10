Rimarrà aperta la sede della lista Avezzano Bene Comune: “ricostruire una sinistra nella Marsica”

Avezzano. La lista “Avezzano Bene Comune” ha reso noto che, tenendo fede a quanto affermato durante la campagna elettorale per le amministrative di Avezzano 2020, manterrà aperta la propria la sede, in Piazza Matteotti n°31, al fine di continuare l’attività politica “tenendo ferma la convinzione della necessità di continuare a lavorare per la ricostruzione di una sinistra che possa definirsi tale nella Marsica”.

“Il nostro laboratorio politico, orientato, come spesso in precedenza sottolineato, alla creazione di un vero e proprio campo alternativo alla omologazione politica imperante, vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che

non vedono più rappresentate ormai da tempo le proprie istanze e i propri diritti.” concludono i rappresentanti della lista.