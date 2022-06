Rimane infilzato nel cancello di casa, salvato dai vigili del fuoco: residenti scioccati

Celano. Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano sono intervenuti a Celano per un delicato intervento. Un uomo di quarant’anni, L. B., scavalcando il cancello metallico di una recinzione è rimasto trafitto al polpaccio della gamba sinistra.

“È stato necessario tagliare la parte dell’asta che fuoriusciva dal corpo dell’uomo per liberare l’infortunato dalla morsa metallica”, scrivono i vigili del fuoco in una nota alla stampa, “l’uomo, che fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, presenti anch’essi sul posto, per il trasporto in ospedale”.

Sul posto per accertare l’accaduto, anche i carabinieri della compagnia di Avezzano. I residenti sono rimasti molto provati dalla scena che si sono trovati a vedere. Tante le persone arrivate sul posto.

“Siamo esasperati”, racconta un esercente del centro storico di Celano, “è una persona che ha problemi di salute e che ha avuto anche problemi con la giustizia. Da qualche giorno lo troviamo ubriaco che si aggira nel quartiere. Le persone hanno paura. Qui i controlli sono praticamente assenti. Qualche giorno fa un furto in chiesa. Ragazzini che giocano a calcio e che per recuperare la palla si gettano nel vuoto, scavalcando le recinzioni”. “C’è bisogno di più pattuglie delle forze dell’ordine che presidino l’area”, conclude.