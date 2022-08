Avezzano. Il rilevamento del costo del carburante mostra che i prezzi si stanno abbassando da circa 15 giorni. Il numero dei distributori ad Avezzano sta diminuendo. Ce n’è uno in Piazza Cavour che da tempo è inattivo, cosi come un altro in via XX Settembre.

Secondo del Centro giuridico del cittadino il rilevamento, il rilevamento dei prezzi è stato molto difficoltoso poiché i cartelli non sempre sono ben visibili e spesso c’è il rischio di fare un po’ di confusione tra il prezzo del servito ed il Self service. La possibilità di risparmio, sempre secondo il rilevamento del Cgc, si può avere ma spesso si è consapevoli del prezzo reale nel momento che si effettua il pieno.