Rilasciati in Piazza Torlonia attestati corso di formazione per assistenti all’infanzia

Avezzano. Nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla pandemia da Covid-19, con una solenne cerimonia tenutasi presso la scuola paritaria dell’infanzia ”San Giovanni/Piazza Torlonia” di Avezzano, sono stati consegnati gli attestati per il 2° corso di formazione gratuito “Lavorare per i bambini: percorso formativo per assistente all’infanzia”, finanziato dalla fondazione “Terzo Pilastro-Internazionale” di Roma. Avezzano. Nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla pandemia da Covid-19, con una solenne cerimonia tenutasi presso la scuola paritaria dell’infanzia ”San Giovanni/Piazza Torlonia” di Avezzano, sono stati consegnati gli attestati per il 2° corso di formazione gratuito “Lavorare per i bambini: percorso formativo per assistente all’infanzia”, finanziato dalla fondazione “Terzo Pilastro-Internazionale” di Roma.

Alla presenza di Don Franco Tallarico, parroco in S. Giovanni, del dott. Piero Cialfi, ginecologo e docente al corso, del prof. Sandro Valletta, direttore dell’attività formativa e presidente pro tempore dell’associazione di volontariato “Percorsi Solidali”, capofila del progetto, della dirigente scolastica della sopra citata scuola, Francesca Colella, partner con l’associazione “Crescere in parrocchia”, che ha tenuto un’eccellente “lectio magistralis” sulla figura e sulle mansioni, degli avvocati Leonardo e Luca Casciere, partner del progetto con l’Accademia di Formazione Giuridica (A.F.G.), delle 23 corsiste e delle oltre 30 iscritte, che hanno superato le prove previste e alle quali è stato consegnato il titolo da loro conseguito: l’attestato di frequenza per assistente all’infanzia.

Alla luce dei risultati ottenuti, con la discussione degli elaborati finali, redatti a regola d’arte, qualcuna ha scritto che “…i sacrifici saranno la causa dei più bei sorrisi… grazie a tutte per questa compagnia che mi avete fatto in questo cammino, ormai giunto al termine… è stato un percorso ricco di informazioni, emozioni e piacevole nelle persone, tutte noi, e voi docenti, con il vostro essere, che avete arricchito me… congratulazioni a tutte per il raggiungimento di questo traguardo… spero porti piacevoli “conseguenze” a tutte…”, sorrisi fatti di grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, impiegando tempo, energia e forza di volontà, per il quale ci si è spesi completamente e per qualcuna anche, come si suol dire, rimettendosi in gioco, insieme all’aver vissuto un’esperienza esaltante, diventando una grande, sincera e solidale famiglia.

Il Prof. Valletta, soddisfatto e a tratti commosso, ci ha dichiarato: “Tutte sono state meritevoli ed hanno ottenuto quanto spettante, raggiunto con passione e sacrificio. Siamo arrivati all’ultimo gradino che, spero, le porti ad entrare nel mondo del lavoro e a far valere i loro innumerevoli talenti, che ho avuto modo di apprezzare durante l’attività formativa. Ogni bene e felicità unito all’augurio che presto possano mettere in pratica le alte e qualificate nozioni ricevute, apprese con eccellente profitto. Le ringrazio tutte, nessuna esclusa, anche chi non ha portato a termine il percorso formativo, perchè, in questi mesi di cammino insieme, hanno accresciuto il mio bagaglio umano, culturale ed esperienziale”.

Gli obiettivi del corso sono stati quelli di formare operatori all’infanzia che, prestando il servizio, devono avere competenze e capacità in continuo aggiornamento, specializzandosi nella cura, nel rispetto e nelle attività ludico-ricreative, in modo da ottenere professionalità per l’assistenza al neonato e all’infante. Nello specifico, le discenti hanno acquisito:

una conoscenza delle principali teorie sullo sviluppo del bambino;

conoscenze sulle tappe di sviluppo del bambino, sia sul piano motorio che affettivo e relazionale;

abilità di cura e accudimento del bambino;

capacità di strutturare un progetto educativo;

le principali tecniche di animazione e artistiche.

Il corso ha assunto importanza anche dal punto di vista occupazionale, poiché ha permesso a coloro che ancora non sono immesse nel mondo del lavoro di acquisire le conoscenze utili che, si spera, consentiranno di trovare più agevolmente un impiego. Il progetto ha interessato l’intero territorio marsicano, in quanto destinato a giovani cittadini italiani e stranieri regolari in possesso del diploma di scuola superiore. E’ stato espletato in due parti, una in lezioni frontali, per la durata di 150 ore, l’altra in azioni di stage per la durata di 30 ore, da attivare nelle scuole per l’infanzia convenzionate.

Gli organismi impegnati per la realizzazione sono stati: l’associazione di volontariato “Percorsi Solidali” di Collelongo (AQ), l’associazione “Crescere in parrocchia” della scuola paritaria dell’infanzia “S. Giovanni/P.zza Torlonia” e l’Accademia di Formazione Giuridica (A.F.G.), entrambe di Avezzano (AQ), degli avv.ti Leonardo e Luca Casciere.