Rilancio di Avezzano e della Regione: faccia a faccia con il consigliere Fedele (VIDEOINTERVISTA)

Avezzano. Come rilanciare la città di Avezzano, la realizzazione del tempio crematorio in città, piazza del Mercato e manutenzione delle strade del Fucino. Sono stati questi gli argomenti centrali di un’intervista a tu per tu con Giorgio Fedele, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che nel corso dell’ultima seduta dell’assise regionale all’Emiciclo ha presentato due emendamenti, poi approvati, importanti per la città di Avezzano e più in generale per il territorio marsicano.

Si è parlato poi dell’emergenza coronavirus e di come è stata gestita dalla politica regionale, con particolare riferimento all’ospedale di Avezzano, che spesso è finito sulle cronache locali e nazionali nel pieno della seconda ondata della pandemia.