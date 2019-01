Riflettori accesi sul forno di San Pelino, Di Bastiano: è una pagina della nostra storia che è stata dimenticata

Avezzano. Il centro giuridico del cittadino torna a occuparsi dei forni della città e delle frazioni, pezzi di storia dimenticati. “Avezzano non é solo centro – quadrilatero, ma abbiamo le frazione: Antrosano,Borgo via Nuova, Borgo Incile, Castelnuovo, Cese, San Pelino Paterno, da non dimenticare Case Sparse,Faenza,Macerino Vecchio, Madonna di Pietraquaria, Olmetto, Pozzone, Strada 10 e 40 e i nostri quartieri che per comodità di analisi li identificheremo con le parrocchie”, ha commentato Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del consumatore, “il primo argomento dell’anno (già sotto la nostra lente dal 2014) è per la frazione di San Pelino e precisamente l’area comprendente via Ciccarelli – via Poerio – via IV Novembre.

In questa zona centralissima di San Pelino abbiamo un antico forno per decenni punto di cottura dell’intero paese. La proprietà è del comune e lo stesso vale per il giardinetto adiacente in completo stato di abbandono; l’area confinante con il giardinetto, bonificata ma in stato di abbandono, definirla indecente sarebbe un eufemismo, e la proprietà dovrebbe essere ancora comunale. Infine, abbiamo una casetta disabitata da qualche tempo, anch’essa in condizioni disastrose, cosa si aspetta ad intervenire, che il tempo lo abbatta oppure che qualche amministratore distratto lo butti giù.

Signor Sindaco perché non proviamo a riqualificare l’intera zona, mettendo a posto l’antico forno, acquistando la piccola abitazione, e con le due aree ‘verdi’ adiacenti creare un angolino niente male al centro del paese? Spero che gli abitanti in primis si facciano avanti! Sul nostro territorio ci sono altri forni ,si potrebbero censire e tutelarli, ci proveremo come Centro Giuridico”.