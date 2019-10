Rifiuti gettati tra Castellafiume e Capistrello, residenti infuriati: perché le istituzioni non intervengono?

Castellafiume. Sporcaccioni in azione tra Castellafiume e Capistrello. Numerosi rifiuti, abbandonati lungo la strada che collega i due paesi marsicani, sono spesso oggetto di lamentele di chi transita lungo quel tragitto. In più di un’occasione sono stati oggetto di lamentele ma il mal costume di continuare a lanciarli ovunque non sembra arrestarsi.

“In più di un’occasione ho segnalato queste storture alle locali istituzioni e alle forze dell’ordine preposte”, dichiarano i residenti, “io personalmente, più che raccogliere l’immondizia gettata o avvertire gli operatori ecologici non so che fare. Scene così mi fanno sentire a disagio, anche perché il loro inquinamento è anche il mio e di chi, analogamente a me, respira questa aria”.

“E’ pieno di matti, proseguono, che a volte ti guardano come se fossi tu a sbagliare. Si parla tanto si sensibilità ambientale ma poi, all’atto pratico, quando c’è da correggere uno sbaglio o rimproverare chi sporca la nostra natura, in tanti si tirano indietro. Mi chiedo perché nessuno intervenga, prendendo atto di come la reiterazione del gesto sia diventata ormai pane quotidiano. Sono sicuro che le istituzioni hanno una giustificazione, altrimenti non so spiegarmi il loro mancato intervento”, concludono.