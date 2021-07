Rifiuti alle fiamme e poi abbandonati per strada, degrado a Borgo Ottomila

Celano. Prima i rifiuti indifferenziati lasciati per strada, poi le fiamme e infine l’interdizione della strada. E dopo circa dieci giorni nessuno interviene per bonificare l’area.

Accade a Borgo Ottomila, a Celano, in via Trasacco, ancora interdetta al traffico, per via dei rifiuti lasciati sulla strada.

Il tutto sembrerebbe essere iniziato una decina di giorni fa, quando sono stati dati alle fiamme dei rifiuti che erano stati lasciati sul margine della strada da un residente che li aveva messi lì per farli ritirare dalla società che si occupa della gestione dei rifiuti.

Il cumulo di indifferenziata non è stato ritirato e così qualcuno ha “pensato bene” di dargli fuoco. Dal rogo è partito un incendio ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano che hanno dovuto lavorare ore per spegnere le fiamme.

Sul posto all’epoca sono intervenuti anche agenti di polizia locale ei carabinieri. Secondo il racconto di alcuni residenti proprio la polizia locale ha messo il nastro bianco e rosso per rendere inaccessibile l’area ma in circa dieci giorni ancora non è stato fatto nulla. I rifiuti sono ancora per strada e i residenti per tornare nelle proprie case devono percorrere strade alternative.