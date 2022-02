Rifiuti abbandonati tra le colture e nei canali del Fucino, a Strada 13 raccolti 100 quintali di indifferenziata

Celano. Cento quintali di rifiuti solo nel canale di Strada 13, nel Fucino. È il risultato dell’ultima bonifica realizzata nel Fucino qualche giorno fa.

Le discariche abusive e i sacchi neri pieni di immondizia differenziata sono diventate ormai all’ordine del giorno in tutta la Marsica. Invece di usufruire dei numerosi servizi offerti in tutti i comuni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e degli ingombranti, gli incivili del “lancio della busta selvaggia” continuano ad abbandonare di tutto nell’ambiente, e in particolar modo nelle zone periferiche quasi mai coperte dai servizi di video sorveglianza.

Questa problematica, oltre a deturpare l’ambiente e creare un danno alla natura, in alcune strade del Fucino rappresenta un problema anche per la viabilità. I canali, infatti, essendo in alcuni casi pieni di rifiuti di ogni tipo, quando piove non riescono a drenare l’acqua correttamente.

Si riempiono quindi nel giro di pochi minuti e di conseguenza l’acqua si riversa lungo la strada invadendo la carreggiata e creando disagi agli automobilisti.

Il consigliere comunale e provinciale, Dino Iacutone, ha controllato le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti lungo Strada 13, nel territorio comunale di Celano. Nello specifico, tramite una braccio meccanico, sono stati raccolti i sacchi neri abbandonati lungo tutta l’arteria e spesso incastrati nei fossi. Gli operai, poi, dopo averli accumulati a un lato della strada, li hanno rimossi caricandoli su un camion. Sono stati portati via 100 quintali di rifiuti che sono stati smaltiti”.

