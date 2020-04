Rifiuti abbandonati in strada a Magliano, protestano i residenti

Magliano de’ Marsi. Rifiuti indifferenziati in strada presi d’assalto dai cani randagi. Sono i residenti del comune alle pendici del Velino ad avere protestato per un disservizio avvenuto nel cuore del paese.

Ieri infatti non sono stati raccolti dei rifiuti indifferenziati rimasti nel loro mastello al lato della strada. L’immondizia in serata è stata presa e sparpagliata dai cani randagi in mezzo alla strada e lasciata lì.

“Non è possibile assistere a questo scempio in piena emergenza Coronavirus”, hanno spiegato i residenti, “i rifiuti indifferenziati appartenenti a persone in quarantena non sono stati ritirati e la conseguenza è che sono finiti in mezzo alla strada in balia degli animali”.

Nei giorni scorsi il Comune di Magliano ha bloccato l’accesso nella discarica del paese dei rifiuti raccolti dai pazienti covid-19 che stanno trascorrendo in casa la quarantena.