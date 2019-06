Rifiuta di uscire dall’aula durante il processo nonostante le richieste del giudice, donna condannata

Avezzano. Rifiuta di uscire dall’aula durante il processo a carico della sorella nonostante le richieste del giudice e viene condannata.

L’episodio è avvenuto al tribunale di Avezzano dove una donna di Capistrello, M.D.C., 62 anni, che era intervenuta al processo in qualità di teste per un procedimento che vedeva imputata la sorella, nonostante diversi richiami del giudice ad allontanarsi dall’aula, è voluta rimanere, fino a quando il magistrato è stato costretto a procedere come da norma.

I fatti risalgono al 24 aprile scorso. Quella mattina era incorso un processo nel quale l’imputata era accusata di aver messo in atto un vero e proprio stalking nei confronti di una vicina che si sentiva perseguitata a causa di una serie di episodi. Sui casi erano state presentate anche delle denunce.

Nell’ambito di quel processo era entrata in aula tra il pubblico la sorella dell’accusata che dopo le istanze del giudice ha deciso di restare in aula pur non potendo e alla fine è stata condannata per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Le è stata inflitta una pena di 750 euro di ammenda.