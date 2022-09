Rientro a scuola: come ripartire con energia? Ecco gli integratori da supporto allo studio dei ragazzi

Tornare tra i banchi dopo le vacanze è uno stress per la grande maggioranza degli studenti. Ma il modo di aiutarli a rendere lo studio meno faticoso e più efficace c’è, anche se la voglia è poca e la testa ancora in vacanza! In questo appuntamento, con la farmacia Santa Caterina di Avezzano vi aiuteremo a capire come fare.

Se alla ripresa della scuola i ragazzi sono assaliti, oltre che dalla poca voglia di studiare, da un senso di spossatezza, nervosismo e irritabilità, un’alimentazione ricca di frutta, verdura, cereali e proteine fornisce il giusto apporto di nutrienti ma nei periodi più stressanti, le richieste del nostro organismo possono aumentare. E’ per questo che potrebbe essere opportuno integrare l’alimentazione con supplementi vitaminici e minerali in grado di combattere lo stress ed aiutare le funzioni cerebrali.

La Vitamina C, grazie al suo elevato potere antiossidante, consente di contrastare l’eccesso di radicali liberi prevenendo i loro effetti deleteri sulle strutture cellulari e sui meccanismi metabolici energetici; una sua carenza potrebbe causare debolezza, inappetenza, nervosismo.

Assieme alla vitamina C, anche le vitamine del gruppo B (coinvolte nei processi di produzione energetica a livello dei neuroni) e i sali minerali come Magnesio, Calcio, Fosforo e Zinco concorrono a ridurre lo stress e combattono i cali di attenzione e di memoria piuttosto comuni negli studenti, specie alla ripresa autunnale.

In particolare, Vitamina B6 e Magnesio sono in grado di agire sullo stress mitigandone gli effetti quali disturbi dell’umore e cali di memoria. L’azione congiunta di Magnesio e Vitamina B6 aiuta anche a mantenere viva l’attenzione, condizione essenziale per studiare meno (se si sta attenti in classe) e in modo più efficiente.

La vitamina B1 è essenziale per un’adeguata produzione di energia, che migliora l’attività cognitiva e le capacità di apprendimento, la Vitamina B12 ha un ruolo fondamentale nella produzione di acetilcolina, un neurotrasmettitore coinvolto nei processi mnemonici.

Calcio e Zinco agiscono aumentando le performance scolastiche. Il Calcio, lavorando in sinergia con il Magnesio, fornisce un supporto importante alla concentrazione. Lo Zinco, oltre a rappresentare un valido rinforzo delle difese immunitarie, è in grado di migliorare la capacità di memorizzare i concetti e allunga il tempo in cui la mente riesce a mantenere un elevato livello di attenzione.

La Vitamina A, non soltanto supporta la vista ma è coinvolta con i processi di apprendimento e memorizzazione.

Il Fosforo, infine, è essenziale per l’organismo e ha un effetto positivo su intelligenza e memoria.

Anche il sonno ha la sua importanza: un sonno disturbato infatti, si trasforma il giorno dopo in stanchezza, difficoltà di concentrazione, deficit della memoria e facile irritabilità. La Vitamina B6 e la Vitamina B3, necessarie per la biosintesi di alcuni neurotrasmettitori e ormoni che regolano il meccanismo del sonno (come la Dopamina e la Serotonina), sono indispensabili per un buon sonno ristoratore. Anche Magnesio e Calcio coadiuvano a migliorare la qualità del sonno grazie alle loro proprietà sedative, in grado di ridurre i risvegli notturni.