Rientro a scuola ad Avezzano, la protesta di un genitore: assembramenti al cancello d’ingresso

Avezzano. Assembramenti fuori la scuola elementare di via Mazzini ad Avezzano, la protesta di un genitore di una bimba marsicana. Una situazione che preoccupa molti genitori che, in questi giorni, stanno portando i propri figli a scuola dopo il rientro e lo stop dettato dall’emergenza coronavirus.

“Fino all’anno scorso per entrare a scuola utilizzavo come molti il cancello dell’atrio sito in via Corradini”, si legge nella segnalazione, “quest’anno proprio per evitare i tanto decantati assembramenti la signora preside ha deciso di aprire solo il cancello d’ingresso dell’atrio su via Fontana la mattina e di utilizzare quello su via Corradini solo per l’uscita alle 13.30”.

“Ieri mattina”, conclude, “come del resto anche nei giorni passati davanti il cancello di via Fontana eravamo oltre 200 persone”.