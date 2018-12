Riduzioni per i servizi prima infanzia, scadenze e modalità per presentare la domanda ad Avezzano

Avezzano. Sono stati resi noti i termini per le presentazioni delle domande per le riduzioni centro estivo e dei servizi prima infanzia. Fino a venerdì 11 gennaio sarà possibile presentare in Comune la richiesta per ottenere la riduzione delle rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia accreditati e convenzionati con il Comune di Avezzano, per l’anno educativo 2018-2019.

La domanda e i parametri di riferimento sono disponibili sul sito del Comune di Avezzano. Qui è possibile scaricare l’allegato riguardante l’avviso riduzione rette anno educativo 2018 2019. Mentre questo è l’ allegato per la domanda per riduzione retta.