Riduzione Tari del 50% per attività commerciali, a Ortona dei Marsi il consiglio vota all’unanimità

Ortona dei Marsi. Il consiglio comunale di Ortona dei Marsi, nella seduta del giorno 28/07/2022 ha approvato, all’unanimità la riduzione della Tari del 50% per le attività commerciali presenti. Un provvedimento che riguarda tanto il 2021 quanto il 2022 e fondamentale per dare respiro ad un settore duramente colpito dalla pandemia.

Nella stessa seduta, inoltre, su proposta dell’opposizione si è presa in considerazione, proprio in ragione della riduzione stessa, di verificare la possibilità di controlli incrociati per poter individuare eventuali evasori.

Oltre a questo importante e fondamentale provvedimento si è provveduto ad approvare, sempre all’unanimità piccoli scostamenti di bilancio fondamentali per il funzionamento dell’amministrazione necessari per l’erogazione dei servizi e per la realizzazione degli eventi estivi 2022.