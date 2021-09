Ridelineazione dell’area di rispetto venatorio a Pescina, la risposta dell’A.T.C. Avezzano

Pescina. Arriva, a seguito della dichiarazione di Guido Verrocchia, l’assessore del Comune di Pescina, a proposito della rivalutazione e ridelineazione dell’area di rispetto venatorio del comune, la protesta del Presidente dell’A.T.C. Avezzano, Antonio Calvacchi.

Il presidente dell’Ambito Territoriale Caccia dichiara che l’individuazione e la perimetrazione della ZRV (zona di rispetto venatorio) ricadente nei Comuni di Collarmele e Pescina è di competenza esclusiva degli Ambiti Territoriali Caccia territorialmente competenti, contestando dunque a Verrocchia la dichiarazione di essere, come si legge nella nota rilasciata dal Presidente “il promotore della procedura”, il che “non corrisponde al vero, in quanto non ho mai avuto il piacere di conoscere, incontrare e/o parlare con il sig. Verrocchia in particolare riguardo la riperimetrazione della ZRV in questione”.

“Inoltre”, incalza, “la riunione tenutasi presso la sala consiliare del Comune di Pescina nel pomeriggio del 20 agosto 2021, alla quale il sig. Guido Verrocchia non ha presenziato, è stata richiesta e organizzata dai soli cacciatori di Pescina i quali hanno interessato direttamente i rappresentanti dell’ATC Avezzano. Alla riunione ho partecipato insieme al consigliere dell’ATC Avezzano Avv. Luca Casciare durante la quale i cacciatori presenti hanno esposto le loro motivazioni per le quali richiedevano l’eventuale modifica e riperimetrazione della ZRV in questione”.

“Successivamente, alla riunione del CO.GES. dell’A.T.C. “AVEZZANO” del 7 settembre 2021 è stata portata tra l’altro all’ordine del giorno la modifica e la riperimetrazione della ZRV, richiesta accolta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Per tale motivo è stata immediatamente riperimetrata detta ZRV al fine di una migliore gestione faunistica legata a progetti di reintroduzione di selvaggina autoctona” aggiunge.

“La modifica dell’area e stata immediatamente comunicata all’Ufficio preposto della Regione Abruzzo ed inserita, mediate pubblicazione della nuova cartografia, sul sito internet dell’A.T.C. “AVEZZANO”, visto l’imminente inizio della nuova stagione venatoria 2021/2022”, aggiunge in conclusione e poi ringrazia i cacciatori e tutto il Co.Ges. dell’A.T.C. “Avezzano” per l’impegno profuso che ha permesso la realizzazione di questi importanti progetti.