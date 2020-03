Ricoverate da 15 giorni per Covid-19 vengono trasferite al gelo di Campo Imperatore senza acqua nè cibo

Collarmele. “Quanto accaduto a due nostre concittadine, fino a ieri sera ricoverate al Covid Hospital dell’Aquila, è vergognoso. Trattate senza un minimo di umanità, di rispetto, di cuore. Ho scritto al Prefetto e sporto immediatamente denuncia alla Procura della Repubblica di Avezzano”. Il sindaco di Collarmele, Antonio Mostacci, non le manda a dire e sfoga tutta la sua rabbia e frustrazione per il modo in cui le due donne del borgo marsicano sono state trattate nelle ultime ore.

“Dall’Aquila sono state trasferite all’Hotel Cristallo di Campo Imperatore” prosegue “all’ultimo piano, l’unico riscaldato mentre tutti gli altri no, hanno l’impianto spento. Le hanno lasciate sole, senza un minimo di cura a partire dalle 21.30/22.00. Stamane neanche la colazione hanno passato. Totalmente abbandonate a loro stesse. Il pranzo, pensate voi, è arrivato alle 13.40. Prima di quel momento non si è visto nessuno”.

“Già nella serata di ieri hanno dovuto fare richieste di coperte perché era freddissimo. Immaginate quale possono essere le complicanze psicologiche dopo due settimane di ricovero in questo stato e in questa situazione drammatica. Nessuno si è degnato di assisterle. Sotto la struttura c’era il personale della protezione civile che non è intervenuto. Non c’erano medici o personale sanitario ad aiutarle. Dalle 21 alle 14 se senza un minimo di contatto. Provo rabbia e vergogna. L’unica buona notizia, la più importante, è che le due donne, che poi sono stati i primi casi che da noi si sono registrati, da un punto di vista clinico stanno meglio”.