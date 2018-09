Ricorso ai test di ammissione alla facoltà di medicina, ad Avezzano un incontro per scoprire le modalità

Avezzano. Faro Campus, centro di orientamento e formazione per lo sviluppo dei talenti e per la valorizzazione delle eccellenze, organizza e promuove un incontro gratuito per avviare un’analisi e, quindi, una riflessione condivisa sulle problematiche connesse alla conduzione dei test di ammissione che disciplinano le iscrizioni alle facoltà a numero programmato, quale Medicina. Il medesimo si terrà venerdì 14 settembre, dalle 15:00 alle 17:00, presso la sede del sodalizio, che si affaccia sulla centralissima piazza Risorgimento ad Avezzano. Avezzano. Faro Campus, centro di orientamento e formazione per lo sviluppo dei talenti e per la valorizzazione delle eccellenze, organizza e promuove un incontro gratuito per avviare un’analisi e, quindi, una riflessione condivisa sulle problematiche connesse alla conduzione dei test di ammissione che disciplinano le iscrizioni alle facoltà a numero programmato, quale Medicina. Il medesimo si terrà venerdì 14 settembre, dalle 15:00 alle 17:00, presso la sede del sodalizio, che si affaccia sulla centralissima piazza Risorgimento ad Avezzano.

In particolare verranno esaminate le diverse irregolarità, formali o di sostanza, che spesso finiscono per inficiare la regolarità dell’organizzazione e somministrazione della prova ministeriale e quindi le conseguenti possibilità di presentare ricorsi, individuali o di gruppo, avversi all’esito. Anche quest’anno, immediatamente a seguire la prova, sono state sollevate osservazioni e critiche, ed avanzati legittimi dubbi sulla regolarità della conduzione delle operazioni in numerosi atenei: si ha ragione di prevedere che il numero dei ricorsi crescerà considerevolmente, forse al punto da far rimettere in discussione tutto il sistema connesso alle presunte necessità di regolamentare e limitare gli accessi a tante facoltà universitarie!

Interverrà un noto avvocato in rappresentanza di uno studio legale di Roma specializzato nel settore, al quale i presenti potranno liberamente rivolgere qualsiasi domanda pertinente. Per problemi logistici connessi all’accoglienza, i posti disponibili sono limitati: pertanto si suggerisce agli interessati di segnalare tempestivamente la loro intenzione a partecipare all’incontro.

Per info ed adesioni:

Email: associazionefaro@libero.it