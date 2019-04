Ricordando la forza degli emigranti della Marsica: la “canzone dei minatori” del capistrellano Giuseppe Palleschi

Capistrello. Oggi assistiamo al continuo propagarsi degli eventi migratori. Noi proprio, gente della Marsica, abbiamo alle spalle una storia di emigrazione: quanti dei nostri nonni e bisnonni si recarono altrove per lavorare, mettere su famiglia e poi magari tornare nella nostra amata terra?

A rendere omaggio ai nostri avi che si recarono altrove in cerca di lavoro, questa bellissima poesia in capistrellano scritta, negli anni ’50, da Giuseppe Palleschi.

“Sémo partiti da

Capistreglio

chi co’ glio basco, chi co

ijio cappeglio,

chi co’ la borza o la

valicetta

doppo Casino ci sta

Caserta!

Sémo partiti da tando

londano

vérzo lo stato

napoletano!

Arriv’à Napoli eppó

me fermo

aspetto ijo treino

che va pe’ Salerno!

Sémo arrivati aglio

candiéro

co’ tanta gioia e co’

piacéro

e se presenda a noi

j’assistende

co’ glio sorriso

e la mani porgènde

e ci llo disse in allegria…

a lavorare in galleria!

Chi al cunicolo chi aglio

serbatoio

chi all’invérno

chi a glio purgatorio

chi all’imbocco

chi aglio strózzo

e su Germanio cala

aglio pozzo!

Chi co’ lla pala e chi ijo

piccóno co’ lla

lindièrna ssu ijo

patróno

Se no’ facemo ijo

nostro dovere

è solo corpa eglio

capocandiere

La sémo chiesta natra

richiesta

nu la volemo natra

coperta ma da nisciuno

ci vè offerta

No’ nnè abbrile e

nemmeno maggio

e sémo a corto de

casermeggio,

quisto è ijo candiéro ‘egli Angioini

e glio commanna

il Sor Mancini!

Queste po’ so’ le ore

più dure quande se

tratta dr armature…

no’ ngi stao modi nné

maniera no’ ne resiste

a questa pisièra…

commè condenda quéla

canaglia

quande se chiude ‘natra

serraglia!

In galleria nelle

mie otto ore

Penzo a te a tutte

quel’ore”