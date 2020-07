La festa della Madonna di Pietraquaria riconosciuta tra le più belle feste patronali d’Italia

Avezzano. Il comitato esecutivo delle “Feste Patronali più Belle d’Italia”, dopo aver verificato il radicamento, le diverse forme di devozione, la popolarità e il folklore della festa patronale della Madonna di Pietraquaria, ha riconosciuto e inserito la festa patronale di Avezzano tra le più belle d’Italia.

Il riconoscimento è stato ottenuto grazie ai programmi redatti e messi in esecuzione dal comitato festeggiamenti, che sotto l’assistenza attenta e costante di padre Orante, donano prospettiva e spessore alla ricorrenza più amata dagli avezzanesi. Il comitato delle “Feste Patronali più Belle d’Italia”, nonostante finora queste iniziative siano state solo parzialmente realizzate a causa delle vicende legate alla pandemia da Covid19, le ha comunque riconosciute come meritevoli d’attenzione per alcuni spunti originali, ma soprattutto per il coinvolgimento della popolazione, sia quella avezzanese che da sempre partecipa alla realizzazione della festa con grande generosità, ma anche quella dei comuni limitrofi.

Grazie alla rete che potrà sviluppare l’adesione all’iniziativa delle Feste Patronali Italiane si potranno avere sviluppi interessanti per il territorio, con la speranza che si riesca così a riavvicinare quei cittadini che, per i più disparati motivi si sono dovuti allontanare da Avezzano, ma che intendono comunque rimanere in contatto con le proprie radici.