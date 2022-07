Riconoscimento del ministero della cultura per il Teatro dei Colori

Avezzano – Il Ministero della Cultura ha confermato il riconoscimento e l’approvazione del progetto triennale 2022/2024 per il Teatro dei Colori.

L’Associazione Teatro dei Colori Onlus è stata ammessa dal Ministero della Cultura tra i beneficiari del FUS (Fondo unico dello spettacolo) per il progetto triennale 2022/2024 – decreto direttoriale 14 luglio 2022, Rep n. 641 per il settore delle imprese di produzione teatrale. Un importante riconoscimento, per il 36° anno consecutivo, che conferma l’impegno dell’Associazione Teatro dei Colori come “presidio culturale nel territorio”, la presenza in molte regioni italiane, la diversificata proposta, l’unicità stilistica e formale della Compagnia. Una premialità per uno straordinario gruppo di lavoro presieduto dall’antropologa, attrice e coordinatrice del comparto amministrativo Gabriella Montuori, con l’architetto Giuseppe Pantaleo Vicepresidente e responsabile immagine, prof. Gabriele Ciaccia Direttore artistico regista e attore, dott.ssa Valentina Ciaccia Co-direttrice, drammaturga, regista e formatrice. Gli attori/animatori: Andrea Tufo, Massimo Sconci, Maddalena Celentano, Valentina Franciosi, Rossella Celati; Boris Granieri responsabile area tecnica, validi collaboratori come Mauro Pace (multimedialità), Enrica Di Domenico (organizzatrice teatrale), Luigi De Vincentiis (tecnologie), Marilena Caputo e Arianna Mignini (promozione del pubblico).

Un ringraziamento va inoltre agli Enti Locali, in particolare agli Assessorati alla cultura dei Comuni di Avezzano, Pescina, Celano, Tagliacozzo, Pineto con i quali intercorrono rapporti di convenzione pluriennale, alla Regione Abruzzo e alla Fondazione Carispaq.