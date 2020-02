Interventi di ricognizione aerea sui tralicci di proprietà dell’Enel sono in corso in questi giorni in tutta la Marsica. Un elicottero in basso volo, infatti, sta controllando lo stato di vetustà ed altri elementi utili per valutare la conduzione dell’energia elettrica.

In molti si sono chiesti il perché di queste operazioni perduranti, pensando anche ad esercitazioni militari.