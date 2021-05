Ricetta del venerdì: primo piatto che profuma di mare facile e veloce da preparare a casa (foto)

Oggi è venerdì; hai già pensato a che piatto di pesce cucinare per il pranzo? Questo articolo è stato pensato proprio per darti qualche idea su un primo da proporre sulla tavola di casa tua, facile e veloce da preparare e ideale per mettere d’accordo il palato di tutta la famiglia.

Sei pronto? Noi ti guidiamo passo dopo passo mostrandoti le varie fasi della lavorazione e ti consigliamo i prodotti da scegliere. Prodotti che puoi ordinare online e ricevere direttamente a casa, come quelli di Elite Surgelati, punto di riferimento per la vendita a domicilio di generi alimentari surgelati e non.

Ricetta: fusilli con seppie Elite Surgelati e crema di zucchine

Scongelare la seppia di Elite in frigorifero il giorno prima di essere usata. Preparare un soffritto con aglio e olio extra vergine d’oliva e portare a cottura il pesce dopo averlo tagliato finemente e sfumarlo con del vino bianco

Preparare nel frattempo la crema; cuocere e tritare le zucchine con un po’ di brodo vegetale e olio e metterla da parte.

Cuocere la pasta al dente e saltarla con le seppie aggiungendo anche un po’ di acqua di cottura.

Prendere un piatto e adagiare la crema di zucchine, mantecare con la pasta e cospargere il tutto con del prezzemolo tritato.

Il piatto è stato pensato ed eseguito da Carla Giangrande, fedelissima cliente dell’azienda avezzanese nonché cuoca di professione.

Prova anche tu a realizzare i fusilli con seppie Elite Surgelati e crema di zucchine, Per acquistare i prodotti, clicca qui.

