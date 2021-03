Riaprono l’alimentari Frabotta e Degni Sport: anche il Cai riparte con le attività

Avezzano. Per gli avezzanesi sono da sempre due attività commerciali storiche, una di Piazza Cavour, l’altra di via Marconi. In queste ultime settimane le hanno conosciute anche tanti altri marsicani che si sono stretti intorno prima all’apprensione e poi al dolore delle famiglie che hanno perso due dei quattro escursionisti morti lo scorso 24 gennaio, durante un’escursione sul Monte Velino.

Questa mattina Avezzano si è svegliata con la riapertura di Frabotta, negozio specializzato nella vendita enogastronomica abruzzese, gestito da Mauro Frabotta, papà di Gian Mauro.

In contemporanea tanti avezzanesi hanno annunciato sui social anche la saracinesca di nuovo alzata di Degni Sport, gestito dal papà di Gianmarco, che oggi ha riaperto le porte del suo negozio punto di riferimento per l’abbigliamento da trekking e di sport legati alla montagna.

Sono stati subito tantissimi i messaggi degli amici e dei clienti che hanno salutato con affetto le due riaperture, che oggi rappresentano la speranza e che diventano il simbolo della forza di un amore che non muore mai.

Intanto il consiglio direttivo del Cai di Avezzano fa sapere che: “da domenica 7 marzo la sezione riprenderà l’attività escursionistica di calendario, ponendo sempre attenzione alle misure di contenimento per l’emergenza epidemica. Torniamo in montagna a seguito di uno dei periodi più drammatici per il nostro sodalizio. Ricominciamo a camminare con un pezzo di cuore riservato ai nostri 4 amici, rinnovando l’abbraccio senza fine alle loro famiglie. La sezione non li dimenticherà. Ci vedremo tutti in montagna, un passo alla volta”.