Riaprono il parco di Piazza Torlonia e il Dino Park: sorvegliati dai percettori del reddito di cittadinanza

Avezzano. Riaprono domani i parchi giochi di Avezzano: cancelli aperti da domani, giovedì 10 giugno, a partire dalle 9 (chiusura alle 20) al “Dino Park” sulla via Panoramica e al parco giochi di piazza Torlonia. Dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria Covid, con il ritorno dell’Abruzzo in zona bianca e il completamento delle riparazioni dei dinosauri del “Dino Park”, l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla riapertura dei parchi giochi.

“Per la gioia dei bambini”, affermano l’assessore, Pierluigi Di Stefano, e il presidente della commissione ambiente, Maria Antonietta Dominici, “il Comune riapre i parchi giochi dove sono stati effettuati piccoli interventi di manutenzione e, nel Dino Park, di riparazione di alcune attrazioni danneggiate.

L’intervento eseguito da tecnici specializzati è stato assicurato dall’imprenditore Gianluca Savina che vogliamo ringraziare”.

Nel parco di piazza Torlonia, invece, l’amministrazione ha fatto eseguire piccole opere di manutenzione dell’area dove sono state sistemate pure alcune strutture in legno.

A stretto giro, al termine del periodo di formazione, nei parchi giochi vigileranno i percettori del reddito di cittadinanza inseriti in due progetti Puc (progetti di utilità collettiva) approvati dalla giunta su proposta del vice sindaco con delega al sociale. Domenico Di Berardino, denominati “Restituiamo i parchi giochi ai bambini” e Salvaguardiamo i parchi.

I percettori del reddito di cittadinanza, in questo modo, saranno impegnati in attività di vigilanza per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle normative anti Covid, e per lavori di piccola manutenzione e pulizia.