Riaprono i cimiteri nella Marsica, oggi tocca ad Avezzano e Ovindoli. Ecco le regole da rispettare

Avezzano. Anche per andare a trovare i propri cari al cimitero bisognerà rispettare delle regole. Da oggi, infatti, riapre il cimitero di Avezzano dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus. I cancelli del campo santo saranno aperti dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Per accedervi sarà necessario rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina che copra naso e bocca. Sarà consentito esclusivamente l’ingresso per fare visita alle tombe dei congiunti a gruppi di massimo due persone mentre in occasione di cerimonie funebri potrà accedere ai cimiteri un massimo di 15 persone.

Sempre da oggi saranno riaperti anche il cimitero di Ovindoli e quelli delle frazioni di San Potito e Santa Jona. Anche in questo caso sarà necessario utilizzare la mascherina per entrare nel campo santo e rispettare le norme in vigore per evitare assembramenti.