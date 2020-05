Riaprono i cantieri nella Marsica, a Pescina riparte il restauro della casa natale di Ignazio Silone

Pescina La casa natale di Ignazio Silone presto sarà ultimata e visitabile. L’intervento, finanziato con un contributo di 600mila euro del professor Emmanuele, presidente della Fondazione internazionale Terzo Pilastro, e ai 400mila euro del Masterplan Abruzzo, riprenderà lunedì dopo il fermo per l’emergenza coronavirus. Si procederà con la posa in opera dei pavimenti al termine del quale ci si avvierà verso il termine della ristrutturazione.

Il primo cittadino di Pescina, Stefano Iulianella, ha inoltre ricordato che “nella fase due dell’emergenza coronavirus sono ripartiti i lavori di riqualificazione di via Umbrone e la realizzazione del Centro di Raccolta. In questi giorni verrà sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria per l’avvio dei lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola di via Madonna di Onna e nel corso della settimana prossima inizieranno le operazioni di smontaggio dei ponteggi utilizzati per il restauro della chiesa di Sant’Antonio.