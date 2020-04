Riaprono gli orti urbani ad Avezzano, ecco le precisazioni del commissario Passerotti

Avezzano. Riaprono gli orti urbani in via Sandro Pertini ai titolari delle concessioni amministrative rilasciati dal Comune.

In conformità alle disposizioni di cui alle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale numero 36

del 13.04.2020 e numero 37 del 15 aprile 2020 sarà possibile, dal 30 aprile al 3 maggio l’accesso agli orti urbani comunali siti in via Sandro Pertini esclusivamente agli assegnatari titolari delle concessioni amministrative rilasciate dall’Ente comunale per l’espletamento delle attività dettate da esigenze di sostentamento familiare.

Inoltre sulla scorta delle più recenti disposizioni introdotte con il Dpcm del 26 Aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020 l’accesso agli orti urbani comunali siti in via Sandro Pertini è consentito esclusivamente agli assegnatari titolari delle concessioni amministrative rilasciate dall’Ente

comunale per l’ uso ordinario degli stessi.

Si precisa che gli accessi dovranno avvenire nel rispetto massimo di tutte le disposizioni di legge

e di comportamento finalizzate al contenimento del contagio, utilizzando Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) delle vie respiratorie (FFP – secondo le norme) ed evitando assolutamente assembramenti di persone all’interno delle aree comunali di che trattasi.