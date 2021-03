Riaprono gli impianti del campo sportivo di Civitella Roveto

Civitella Roveto. Oggi dopo un anno e mezzo di lavoro gli impianti sportivi di Civitella Roveto sono stati dichiarati a norma e resi nuovamente fruibili per le attività sportive. Erano chiusi ormai da due anni, a seguito di diverse ordinanze e provvedimenti della Questura, Prefettura e sindacale. Gli impianti del campo sportivo erano risultati carenti e sono stati dichiarati non a norma e quindi non più fruibili, così come è avvenuto per quasi tutti gli altri campi della Marsica.

“Con nostra grandissima, immensa soddisfazione”, dichiara il vicesindaco e assessore allo sport di Civitella Pierluigi Oddi, “comunichiamo che dopo un anno e mezzo di duro lavoro di adeguamento di tutti gli impianti, finalmente ieri mattina, a seguito dell’ultimo sopralluogo e verifica dei vigili del fuoco, è stata rilasciata la piena certificazione a norma di legge di tutti gli impianti di cui è composto il campo sportivo”.

“In tutto questo periodo”, prosegue il vicesindaco, “abbiamo lavorato ogni giorno, affrontando non poche difficoltà: per certificare e collaudare le 4 torri faro, costruite nel 1999 (è stato necessario presentare una sanatoria); certificare e collaudare la copertura della tribuna; adeguare la tribuna alla normativa in vigore, seggiolini e segnaletica di emergenza; realizzare percorsi di accesso e vie di fuga separati per giocatori e pubblico; realizzare, anche ex novo, tutti i cancelli con maniglioni antipatico per vie di emergenza e pronta evacuazione; adeguare, sistemare e igienizzare gli spogliatoi, con tutte le certificazioni tecniche richieste dalla legge; sistemare, adeguare e certificare la centrale termica; dotare ogni ambiente di estintori, con l’apposita segnaletica”.

E inoltre dichiara il vicesindaco Oddi: “entro aprile 2021 verrà realizzato anche il nuovo campo di calcetto in erba sintetica”. Una serie, dunque, di lavori imponenti e massicci che puntano a rendere l’impianto sportivo quanto più moderno e competitivo possibile.

“Situazione sanitaria permettendo”, dichiara sempre Oddi, “siamo convinti di aver fatto tutto il possibile, per restituire al paese impianti certificati, a norma e fruibili, tali da consentire ai nostri giovani di affrontare il prossimo campionato di calcio con una bella squadra, con spirito rinnovato, all’insegna dello sport e del sano divertimento”. Un pensiero che sottolinea l’importanza dello sport e del senso di comunità e solidarietà che esso crea, anche e soprattutto in un momento di enorme difficoltà come quello che ci troviamo ad affrontare.

“Grazie a tutte le persone e ai tecnici che, insieme a noi, hanno contribuito alla realizzazione di questo risultato”, conclude soddisfatto il vicesindaco e assessore allo sport Oddi. Soddisfazione e gioia condivise anche dal sindaco del comune di Civitella, Sandro De Filippis.