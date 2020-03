“Riaprire l’ospedale di Pescina”, spopola sui social la petizione per il “Serafino Rinaldi”

Pescina. Sul sito Change.org è partita una petizione per far riaprire l’ospedale “Serafino Rinaldi” di Pescina, indirizzata al sindaco. La petizione popolare, che si pone come obiettivo il raggiungimento di mille firme, al momento ne conta più di 600.

“Vorrei la riapertura dell’ospedale “Serafino Rinaldi” a Pescina perché è in una posizione territoriale strategica e perché l’ospedale di Avezzano ha grossi problemi per gestire il bacino di utenza della zona” spiega il promotore della petizione, Franco Iulianella. “Andrò fino in fondo, prima o poi qualcuno dovrà ascoltarmi. Ringrazio tutti quelli che vorranno firmare”.

Qui il link della petizione.