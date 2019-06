Riapre via Corradini, l’intervento di De Angelis: senza la pedonalizzazione, torneremmo indietro di vent’anni

Avezzano. “Ecco svelato il tratto di pedonalizzazione permanente di via Corradini. Quello riaperto questa mattina è solo il primo modulo della pedonalizzazione, la cui estensione arriva fino a via Veneto e fino a via Trento, così come previsto dal progetto esecutivo già approvato”. Queste le dichiarazioni dell’ex sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis. “Insieme agli uffici comunali Crescenzo Presutti già stava lavorando, grazie alla collaborazione degli studenti del Serpieri, alla sostituzione delle alberature”.

“Non andare avanti nel progetto di pedonalizzazione significherebbe per la città tornare indietro di 20 anni. Vorrebbe dire rinunciare alla modernizzazione che Avezzano merita e che tanti cittadini aspettano con fiducia” dichiara l’ex sindaco.

“Così come comunicato al commissario Passerotti, sono fortemente preoccupato per i lavori al Castello Orsini, la cui sorte è sospesa per via della mancata approvazione del bilancio. Così come è rimasto in bilico il destino della Fermi e della Corradini. Va trovata una soluzione, nel minor tempo possibile, con lo stesso impegno con cui si è agito per la sede dell’Università. La riqualificazione del centro passa anche per la valorizzazione di questo immobile, lo dimostra l’intervento alla ex Montessori che ha restituito alla città un centro culturale” conclude De Angelis.