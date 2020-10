Riapre l’ufficio postale Avezzano 2 dopo la sanificazione, funzionerà solo la mattina

Avezzano. Da domani, venerdì 16 ottobre, riaprirà al pubblico l’ufficio postale di Avezzano 2 (via Marconi). La sede, interessata da intervento di sanificazione, sarà temporaneamente operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) con quattro sportelli abilitati a tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza e dei pacchi non consegnati per assenza del destinatario.

Per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite è disponibile l’ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette, 24 ore su 24. Ad Avezzano, con lo stesso orario è aperto l’ufficio postale di via America (Avezzano 3), mentre con orario continuato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì (il sabato fino alle 12.35) è disponibile l’ufficio postale di via Cavalieri di Vittorio Veneto.