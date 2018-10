Riapre la Torre delle Stelle di Aielli: doppio appuntamento per ammirare il sole e l’universo stellato

Aielli. Dopo una breve pausa organizzativa, riprendono ad ottobre le attività della “Torre delle Stelle” di Aielli. “A breve presenteremo il programma relativo agli altri mesi conclusivi del 2018 e alle attività per l’intero 2019! Abbiamo molte sorprese in serbo per voi”, fa sapere lo staff organizzativo.

“Non solo osservazioni astronomiche, ma cultura a 360° in collaborazione con le altre associazioni del nostro paese. Scienza, arte in tutte le sue forme, letteratura, attività rivolte ai bambini e alle scuole, insomma un “mondo da scoprire”, qui ad Aielli”.