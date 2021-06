Riapre la piscina comunale di Collelongo, torna l’Oasi dell’orso con il Centro Italia Nuoto

Collelongo. Il Centro Italia Nuoto dà appuntamenti giovedì 17 Giugno alle 9, per l’apertura tanto attesa della piscina estiva Oasi dell’orso.

La piscina scoperta si trova a Collelongo, in via Ara dei Santi e da domani sarà di nuovo meta di tanti cittadini e famiglie in cerca di un po’ di fresco e relax a km zero.

“Completati in breve tempo i lavori di manutenzione richiesti sulle vasche e gli spazi attigui, spogliatoi compresi. Una corsa contro il tempo che ha permesso quindi non far “evaporare” la stagione estiva, restituendo un servizio confortevole e ci si augura accattivante alla popolazione di tutta la Marsica”, commentano dal Centro Italia Nuoto, “sarà aperta dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19. Il Centro Italia Nuoto, gestore dell’impianto sportivo, sarà lieto di offrire questo servizio che potrà donare delle ore serene a bambini, ragazzi e alla loro famiglie”.