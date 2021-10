Riapre la chiesa di San Pietro in Alba Fucens, il Comune di Massa d’Albe assume la gestione

Massa d’Albe. Riapre la chiesa di San Pietro in Alba Fucens dopo mesi di chiusura. Da sempre considerata come uno dei luoghi più suggestivi d’Abruzzo, le porte della Chiesa riaprono a turisti e cittadini.

In seguito alla sottoscrizione del Protocollo di intesa con la Direzione Regionale Musei Abruzzo, il Comune di Massa d’Albe ha assunto la gestione, al fine di consentire l’apertura al pubblico e la valorizzazione di questo importante monumento.

Già a maggio c’era stata una protesta dei turisti perché, in molti, arrivati da fuori regione, l’avevano trovata chiusa. La chiesa di San Pietro era chiusa perché mancava il custode che la aprisse e la chiudesse. La signora che se ne era occupata per molti anni non lavorava più perché mancava il rinnovo della convenzione con il Comune per avere una persona che si occupi dell’apertura e per disporre eventuale anche di altro personale.

La chiesa di San Pietro divenne chiesa cristiana nel VI secolo e abbazia benedettina nel XII, fu distrutta dal terremoto del 1915 e nel secondo dopoguerra fu restaurata.

Per prenotare la visita alla Chiesa occorre rivolgersi alla signora Di Mattia Annamaria ai seguenti recapiti telefonici: 3406255973 – 0863.23561