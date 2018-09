Riapre il Comune di Cerchio, grande festa ieri per l’inaugurazione dopo il restyling

Cerchio. Sono terminati i lavori di restyling del Comune di Cerchio. Sono infatti conclusi gli interventi di manutenzione dell’ex palazzo degli Agostiniani.

I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza di tutta la struttura e la sistemazione degli interni. L’importo complessivo dell’appalto era di oltre 650mila euro, compresi oneri della sicurezza ed oneri per la progettazione definitiva, esecutiva.

L’edificio di piazza Sandro Pertini è stato messo in sicurezza dal rischio sismico dal momento che era uno stabile datato e non più sicuro per ospitare degli uffici.

Inoltre l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianfranco Tedeschi, ha fatto ristrutturare anche gli interni per renderli più accoglienti.

Ieri a Cerchio grande festa per l’inaugurazione e taglio del nastro per festeggiare i lavori di restyling del Comune. Molti i sindaci e gli amministratori del territorio presenti, come il sindaco di Aielli, Enzo di Natale, e la deputata Stefania Pezzopane.