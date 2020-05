Riapre il centro di raccolta comunale di Avezzano, ecco le regole da seguire

Avezzano. Riapre il centro di raccolta comunale dopo la fase 1 dell’emergenza covid-19. A partire da domani la struttura di via Nuova 100 riaprirà le porte agli utenti con un percorso di ingresso alternativo e orari provvisori: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Si potrà usufruire del servizio solo in caso di effettiva necessità.

L’accesso sarà consentito a un massimo di un utente per volta che potrà sostare all’interno per il tempo strettamente necessario al conferimento dei propri rifiuti e comunque non oltre 20 minuti. Tekneko ha richiesto inoltre di evitare assembramenti, mantenere la distanza di un metro, utilizzare i dispositivi di protezione individuali come mascherine e guanti e attendere il proprio turno fuori dal centro di raccolta. I rifiuti dovranno essere conferiti già differenziati nella propria utenza e non si dovrà eccedere nel limite quantitativo consentito dal regolamento.