Riapre a Lecce nei Marsi la Croce Rossa intercomunale con Ortucchio e Gioia

Lecce nei Marsi. Riapre a Lecce nei Marsi la Croce Rossa intercomunale. I sindaci di Lecce, Gianluca De Angelis, Gioia dei Marsi, Gianclemente Berardini, e Ortucchio, Raffaele Favoriti, hanno unito le forze per far tornare la Croce Rossa Italiana nel territorio.

Grazie all’intesa tra le tre amministrazioni comunali, e alla collaborazione della vice presidente nazionale della Croce Rossa, Maria Teresa Letta, presto sarà riaperta la sede di Lecce nei Marsi che servirà anche i Comuni di Gioia dei Marsi e Ortucchio. La struttura sarà ospitata nei locali rinnovati dell’ex scuola primaria di Vallemora e avrà tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per il territorio.

I tre sindaci al termine dell’incontro con la vice presidente Letta hanno iniziato a lavorare per poter partire quanto prima. Già dalle prossime settimane hanno assicurato che inizieranno i corsi per i volontari e per i soccorritori e per chi vorrà ottenere la patente speciale necessaria per guidare i mezzi di soccorso