Riapre il tratto di strada che collega la frazione di San Pelino con il centro, domani il taglio del nastro

L’intervento è consistito nell’ampliamento della carreggiata e del ponticello che attraversa la strada, nell’eliminazione della stretta curva e nella predisposizione dell’illuminazione pubblica.

Tantissimi cittadini ogni giorno percorrono via Verga, importante alternativa a via XX Settembre. Da Paterno, da San Pelino ma in generale da Celano, Ovindoli, in molti usano la strada di collegamento per raggiungere l’ospedale, l’ex centro polio, diverse scuole e in generale l’area nord di Avezzano che offre numerosi servizi.

Al taglio del nastro, in appuntamento alle 11, presiederà tutta l’amministrazione comunale.